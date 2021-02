HAZ "Mal raus" - Rodeln, Wandern und Einkaufen im Hofladen

Einige hält der Winter im Haus – andere lockt er nach draußen: In Hannover gibt es diverse Möglichkeiten zum Rodeln (solange es nicht so voll wird, das Abstände nicht eingehalten werden können). Beliebt sind etwa vier Strecken in der Eilenriede. Der Rodelberg an der Bernadotteallee zwischen Lister Turm und dem Zoo (vom Zoo aus kommend auf der linken Seite) ist eher für Fortgeschrittene, er ist ziemlich steil. Für Kinder ist der Hügel zwischen Walderseestraße und der Verbindung von Lister Turm und Steuerndieb besser geeignet. Am Pferdeturm in Kleefeld ist eine Rodelbahn, auf der es ebenfalls gemächlich zugeht. Und in Waldhausen ist eine recht lange Rodelstrecke nahe der Adolf-Ey-Straße (Höhe Mallnitzstraße). In Davenstedt lädt der Rodelberg an der Carlo-Schmid-Allee zum Schlittenfahren ein; er liegt auf halber Strecke zwischen Davenstedter Straße und Am Soltekampe, etwa gegenüber dem Davenstedter Markt. Und in Döhren gibt es eine Rodelbahn südlich der Leineinsel. Eine Übersicht über Rodelbahnen in der Stadt und einen einfachen Trick, mit dem man den Schlitten schneller macht, finden Sie hier.