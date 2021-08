HAZ "Mal raus" - Filmstars auf Pfoten und ein Audiowalk durch die Szeneviertel

Liebe Leserinnen und Leser, der Sommer schreitet fort und wir mit Ihnen auf das nächste Wochenende zu. Dies könnte Sie, je nachdem was Sie bevorzugen, in die Südheide zu Polarwölfen und Erdmännchen führen, Sie auf eine akustische Reise durch die Nordstadt und Linden schicken oder eben mit Vollgas über den Nürburgring - wenn auch nur auf dem Bildschirm. Wir haben uns auch diese Wochen wieder Mühe gegeben, ihnen ein abwechslungsreiches Programm an Freizeit-Vorschlägen zu präsentieren. Es ist etwas für Tierfotografen, Genießer, aber auch für Entdeckerinnen und Entdecker dabei. Da es zumindest am Wochenende endlich wieder warm in der Region werden soll, dürfen auch Tipps für die besten Beach-Bars in der Stadt nicht fehlen. Anregungen und Tipps gerne per E-Mail unter Wie immer nehmen wirgerne per E-Mail unter freizeit@haz.de entgegen. Bleiben Sie munter und haben Sie eine gute Zeit, Ihre Nadine Wolter aus dem HAZ-Freizeit-Team